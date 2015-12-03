Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Черешня высотой с 5-этажный дом на западе столицы в разгаре цветения

Черешня высотой с 5-этажный дом на западе столицы в разгаре цветения

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02:09
  • 27
  • 2

Черешня высотой с 5-этажный дом на западе столицы на Ярцевской улице в разгаре цветения.

  • 27
  • 2

Комментарии (2)

  • MRSlava
    03.12.2015 20:41
    Спасибо, исправлено.
  • Artem_077
    02:24
    Это ЗАО.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
00:29 | Uwis
Викторию амазонскую, самую большую кувшинку в мире, можно увидеть в «Аптекарском огороде»
37 0
13.05 21:16 | LaimeLaim
Нанесение разметки на Кутузовском проспекте в Москве
39 0
16.05 22:31 | Artem_077
Животные в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды
32 2
05.05 17:28 | Artem_077
На улице Ярцевская на западе столицы расцвела черешня высотой с 5-этажный дом