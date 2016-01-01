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Главная  /  Репортажи  /  Эх снег-снежок. Кемеровская область в снегу

Эх снег-снежок. Кемеровская область в снегу

Автор:
Шевченко Владимир
Дата публикации:
06:39
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От снега на трассе Кемерово-Промышленная повалило деревья.

  • 11
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