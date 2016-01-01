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Разлив озера Соленое в Магнитогорске

Автор:
tim_19751809
Дата публикации:
10:53
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После обильных дождей в Магнитогорске произошел разлив Соленого озера.

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Комментарии (0)

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