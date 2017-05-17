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Cнегопад в Кемеровской области 18 мая

Автор:
Ushalet
Дата публикации:
10:51
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17.05.2017 года выпал снег около 15 см, 1 фото начало снегопада, 2 фото через час, 3 фото окончание снегопада.

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