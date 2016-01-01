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Главная  /  Репортажи  /  В селе Засопка в Забайкальском крае в поле регулярно сливают септик и мусор

В селе Засопка в Забайкальском крае в поле регулярно сливают септик и мусор

Автор:
zzz0xxx
Дата публикации:
10:55
  • 10
  • 0

В селе Засопка в Забайкальском крае в поле регулярно сливают септик и мусор.

  • 10
  • 0

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