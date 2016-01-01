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В Международный день музеев было подписано соглашение по созданию нового образовательного центра с рабочим названием «Академия Московского зоопарка»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:04
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18 мая 2017 года в Международный день музеев, Московский зоопарк, как основатель Ассоциации зоопарков и аквариумов РФ подписали соглашение о намерениях по созданию нового образовательного центра с рабочим названием «Академия Московского зоопарка». Основная задача Академии - улучшения качества услуг в Московском зоопарке, зоопарках России и СНГ. В рамках мероприятия состоялось официальное подписание соглашения о намерениях, которые подписали Светлана Акулова - генеральный директор Московского зоопарка и Бьорн Стенверс - представитель Академии музеев Амстердама и Ассоциации музеев Амстердама. Также прошло первое занятие для сотрудников зоопарка по организации работы с посетителям. Занятие провёл Бьорн Стенверс. В планах Академии: изучение вопросов продаж, маркетинга, гостеприимства и туризма, организации просветительской деятельности, логистики, юридическое сопровождение зоопарковской деятельности, организация зоопарковского учета, а так также организация учета музейных предметов. Также в рамках академии персоналу будут предложены уроки английского языка для общения с иностранными туристами. По результатам обучения всем участникам планируют выдавать сертификаты.

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