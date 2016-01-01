Солнечная погода вернулась в Москву
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 12:16
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В Москву вернулось тепло. Ясная и безоблачная погода установилась в столице. Жители города вышли на прогулку в парки. Температура держится на отметке +16.
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В Москву вернулось тепло. Ясная и безоблачная погода установилась в столице. Жители города вышли на прогулку в парки. Температура держится на отметке +16.
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