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Солнечная погода вернулась в Москву

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:16
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В Москву вернулось тепло. Ясная и безоблачная погода установилась в столице. Жители города вышли на прогулку в парки. Температура держится на отметке +16.

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