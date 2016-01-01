Солнечная погода вернулась в Москву

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:16

15

15 0

В Москву вернулось тепло. Ясная и безоблачная погода установилась в столице. Жители города вышли на прогулку в парки. Температура держится на отметке +16.