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Два человека погибли в результате ДТП на ТТК в районе Лужников

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:18
  • 274
  • 2

В результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей на съезде с ТТК в Новолужнецкий проезд погибли два человека, один пострадал. В 11:45 в Новолужнецком проезде в районе д. 15 произошло столкновение автобуса ЛиАЗ и трех легковых автомобилей. В результате происшествия погибли два человека и один пострадал. Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что пострадавшие находились в легковых машинах. Люди в автобусе маршрута №806 травм не получили.

  • 274
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    13:39
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 13:37 18.05.17
  • Гринфельд Павел
    13:41
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:33 http://www.mskagency.ru/materials/2667461 18.05.17
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