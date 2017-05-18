Два человека погибли в результате ДТП на ТТК в районе Лужников

Автор: denis947 Дата публикации: 13:18

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В результате столкновения автобуса и трех легковых автомобилей на съезде с ТТК в Новолужнецкий проезд погибли два человека, один пострадал. В 11:45 в Новолужнецком проезде в районе д. 15 произошло столкновение автобуса ЛиАЗ и трех легковых автомобилей. В результате происшествия погибли два человека и один пострадал. Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что пострадавшие находились в легковых машинах. Люди в автобусе маршрута №806 травм не получили.