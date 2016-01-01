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Снегопад 17 мая в Новосибирской области

Автор:
Tatyana5874
Дата публикации:
14:56
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Небывалый снегопад накрыл Новосибирскую область 17 мая, выпало более 15 см снежного покрова.

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