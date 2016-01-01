Вооруженный налет на ювелирный магазин совершен на Профсоюзной улице

Автор: denis947 Дата публикации: 14:22

29

29 0

Четверо неизвестных совершили вооруженный налет на ювелирный магазин в столичном районе Коньково, полиция для розыска преступников ввела план «Перехват». «В ювелирный магазин на ул. Профсоюзная, д. 126 ворвались четверо неизвестных и под угрозой оружия похитили деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись на автомобиле. На месте происшествия работают правоохранительные органы.