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Работы по благоустройству на месте снесеного самостроя

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:10
  • 11
  • 0

На месте снесённого самостроя у метро Отрадное начались работы по благоустройству территории.

  • 11
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Комментарии (0)

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