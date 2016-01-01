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На северо-востоке Москвы облачно с прояснениями

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:55
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На северо-востоке Москвы температура повысилась до 22 градусов. Облачно.

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