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Один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
15:50
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Столкнулись самосвал МАН и МАЗ с полуприцепом. МАЗ двигался по Киевскому шоссе в сторону Москвы. В районе д. Мешково у машины произошла поломка и водитель остановил грузовик в среднем ряду. Мужчина стал ремонтировать машину. Через короткое время в заднюю часть МАЗа, на большой скорости врезался самосвал МАН. По словам очевидцев, грузовик двигался со скоростью более 100 км в час. От сильного удара МАЗ отъехал вперед и сбил водителя. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. У самосвала оказалась сильно смята кабина. В ней был зажат водитель. На место аварии прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавшего и пожарный расчет для смыва топлива. ДТП создало многокилометровый затор в сторону Москвы.

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