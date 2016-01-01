Один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 15:50

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Столкнулись самосвал МАН и МАЗ с полуприцепом. МАЗ двигался по Киевскому шоссе в сторону Москвы. В районе д. Мешково у машины произошла поломка и водитель остановил грузовик в среднем ряду. Мужчина стал ремонтировать машину. Через короткое время в заднюю часть МАЗа, на большой скорости врезался самосвал МАН. По словам очевидцев, грузовик двигался со скоростью более 100 км в час. От сильного удара МАЗ отъехал вперед и сбил водителя. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. У самосвала оказалась сильно смята кабина. В ней был зажат водитель. На место аварии прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавшего и пожарный расчет для смыва топлива. ДТП создало многокилометровый затор в сторону Москвы.