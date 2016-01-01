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Работы по благоустройству "Моя улица 2017" в Крымском проезде

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:30
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В Крымском проезде начались работы по программе "Моя улица 2017".

  • 7
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