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Работы по благоустройству "Моя улица 2017" на улице Остоженка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:33
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На улице Остоженка идут работы по программе "Моя улица 2017".

  • 7
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