Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Монтаж сцены к спортивному мероприятию в ЦПКиО им. Горького

Монтаж сцены к спортивному мероприятию в ЦПКиО им. Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:50
  • 9
  • 0

К спортивному мероприятию монтируют сцену на Пушкинской набережной.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
19:24 | LaimeLaim
Цветущая столица
24 0
15.05 14:43 | LaimeLaim
Монтаж сцены ко Дню славянской письменности