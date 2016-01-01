Соловьиная трель на Воробьёвых горах

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:51

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В городе потеплело и певчие птицы готовы исполнить вам серенаду. На Воробьёвых горах можно не только услышать соловьиную трель, но и увидеть её исполнителя.