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Соловьиная трель на Воробьёвых горах

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:51
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В городе потеплело и певчие птицы готовы исполнить вам серенаду. На Воробьёвых горах можно не только услышать соловьиную трель, но и увидеть её исполнителя.

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