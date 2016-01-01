Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ликвидация последствий крупного ДТП в районе Лужников заняла более 4 часов

Ликвидация последствий крупного ДТП в районе Лужников заняла более 4 часов

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:45
  • 109
  • 1

Несколько часов потребовалось оперативным службам города для ликвидации последствий крупного ДТП, произошедшего сегодня днём на участке ТТК в районе Лужников, в результате которого погибло двое человек и ещё один был ранен. Авария произошла около 12 часов дня на съезде с внешней стороны ТТК в сторону улицы Лужники. Как удалось выяснить, водитель а/м "Хёндай" двигавшийся со стороны моста над Бережковской набережной неожиданно почувствовал себя плохо и умер во время движения. Неуправляемый автомобиль стало мотать из стороны в сторону где на съезде он врезался в отбойник, после чего перевернулся на крышу. В этот же момент в него врезался а/м "Вольво S80", которым управляла женщина. Аварийные автомобили отбросило в сторону. Уходя от столкновения с ними, в отбойник врезался рейсовый автобус маршрута №806. Был задет также по касательной и а/м "Шкода"-такси. В результате ДТП водитель а/м "Хёндай" скончался, также от полученных травм скончалась и женщина, управлявшая а/м "Вольво". В автобусе на момент аварии не было пассажиров, а из водителей автобуса и такси никто не пострадал. Для установления все обстоятельств произошедшего на месте работали несколько экипажей ГИБДД, пожарный расчёт, медики, следственно-оперативная группа и следователи. Съезд с ТТК был на несколько часов перекрыт. Позже после проведения следственно-оперативных мероприятий, на место аварии прибыли эвакуаторы для дальнейшей транспортировки поврежденного транспорта. Окончательные причины повлекшие столь трагичное ДТП будут установлены в ходе следствия.

  • 109
  • 1

Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    19:32
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:05
    http://www.mskagency.ru/materials/2667657
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
19:24 | LaimeLaim
Цветущая столица
469 0
15:50 | Разведчик
Один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе
16 0
17:33 | LaimeLaim
Работы по благоустройству "Моя улица 2017" на улице Остоженка
1359 5
13:18 | denis947
Два человека погибли в результате ДТП на ТТК в районе Лужников