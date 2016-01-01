Ликвидация последствий крупного ДТП в районе Лужников заняла более 4 часов

Автор: tim777 Дата публикации: 18:45

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Несколько часов потребовалось оперативным службам города для ликвидации последствий крупного ДТП, произошедшего сегодня днём на участке ТТК в районе Лужников, в результате которого погибло двое человек и ещё один был ранен. Авария произошла около 12 часов дня на съезде с внешней стороны ТТК в сторону улицы Лужники. Как удалось выяснить, водитель а/м "Хёндай" двигавшийся со стороны моста над Бережковской набережной неожиданно почувствовал себя плохо и умер во время движения. Неуправляемый автомобиль стало мотать из стороны в сторону где на съезде он врезался в отбойник, после чего перевернулся на крышу. В этот же момент в него врезался а/м "Вольво S80", которым управляла женщина. Аварийные автомобили отбросило в сторону. Уходя от столкновения с ними, в отбойник врезался рейсовый автобус маршрута №806. Был задет также по касательной и а/м "Шкода"-такси. В результате ДТП водитель а/м "Хёндай" скончался, также от полученных травм скончалась и женщина, управлявшая а/м "Вольво". В автобусе на момент аварии не было пассажиров, а из водителей автобуса и такси никто не пострадал. Для установления все обстоятельств произошедшего на месте работали несколько экипажей ГИБДД, пожарный расчёт, медики, следственно-оперативная группа и следователи. Съезд с ТТК был на несколько часов перекрыт. Позже после проведения следственно-оперативных мероприятий, на место аварии прибыли эвакуаторы для дальнейшей транспортировки поврежденного транспорта. Окончательные причины повлекшие столь трагичное ДТП будут установлены в ходе следствия.