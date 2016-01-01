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Цветущая столица

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:24
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В столице продолжается цветение и распускание цветов. Сирень, каштан начинают цвести. Яблоня и ландыши радуют своими цветами и красотой.

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