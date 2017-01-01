Канская обьездная дорога находится в плохом состоянии

Автор: Gichuha Дата публикации: 08:34

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Обход г. Канска. Есть дорога через город,но грузовым там запрещено. Участок длиной около восьми километров. Времени уходит больше часа.