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Главная  /  Репортажи  /  В городе Камень-Рыболов не вывозят мусор

В городе Камень-Рыболов не вывозят мусор

Автор:
KLIMOV164
Дата публикации:
08:38
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Сомнительная работа управляющей компании в городе Камень-Рыболов. С улиц не вывозят мусор

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