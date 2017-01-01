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Ямы на дорогах в Ульяновской области

Автор:
Ruzaliya
Дата публикации:
08:34
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Такая дорога на протяжении 20 км от посёлка Новоселки до села Вишенка. Нефтянники раздолбали, а делать никто не хочет

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Комментарии (0)

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