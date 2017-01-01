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В США жилой дом провалился под землю

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:00
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Свидетелями того, как жилой дом сначала обваливается, а затем частично уходит по землю, стали жители города Ленд-о-Лейкс в американской Флориде.

Прямо под этой - а также ещё под одной - постройкой неожиданно образовалась огромная яма. Глубиной, как видно на кадрах, более чем в десяток метров, а шириной - в несколько десятков. Такого ЧП ничто не предвещало, однако разрушенные дома, как сообщается, к счастью, пустовали.

Ну а причиной, скорее всего, стали некачественные работы по устранению воронки - которая ранее находилась именно на этом месте.
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