В США жилой дом провалился под землю
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:00
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- 31
Прямо под этой - а также ещё под одной - постройкой неожиданно образовалась огромная яма. Глубиной, как видно на кадрах, более чем в десяток метров, а шириной - в несколько десятков. Такого ЧП ничто не предвещало, однако разрушенные дома, как сообщается, к счастью, пустовали.
Ну а причиной, скорее всего, стали некачественные работы по устранению воронки - которая ранее находилась именно на этом месте.
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