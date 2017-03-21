Гатчина готовится к 90-летию Ленинградской области

Автор: Leobr Дата публикации: 14:14

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Старинный город Гатчина готовится стать 29 июля 2017 года центром празднования 90-летия Ленинградской области. Многие тротуары стали брусчатыми, делается ремонт старинных зданий, памятников, фактически заново строится стадион "Балтийский". Обновляется вокзал "Балтийский" и привокзальная площадь, перрон. Но и без этих необходимых работ Гатчина - красивый и уютный город. Снято 15 июля 2017 года.