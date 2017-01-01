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Тверской бульвар готовят к фестивалю “Цветочный джем”

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:16
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Тверской бульвар готовят к фестивалю “Цветочный джем”. По бульвару установили основы для конкурсных цветочных композиций.

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