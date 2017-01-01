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Сильнейший ветер и наводнения обрушились на китайскую провинцию Сычуань

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:21
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Разряды молний, обрывы линий электропередачи, проливной дождь и сильнейший ветер. Всё это пришлось перенести жителям китайского города Чэнду, провинция Сычуань.

Несмотря на более чем ненастную погоду, снимать происходящее на видео люди не забывали. А потому в Сеть - попало немало зрелищных роликов. Как видно, пешеходов - просто сдувало ураганом. Автомобилисты были вынуждены форсировать бурные реки, в которые за считанные часы превратились местные улицы.

Сообщается, что бились стеклянные окна и двери, заливало подвальные этажи домов. В общем, настоящий апокалипсис. К счастью, не очень продолжительный.

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