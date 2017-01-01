Сильнейший ветер и наводнения обрушились на китайскую провинцию Сычуань
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:21
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Несмотря на более чем ненастную погоду, снимать происходящее на видео люди не забывали. А потому в Сеть - попало немало зрелищных роликов. Как видно, пешеходов - просто сдувало ураганом. Автомобилисты были вынуждены форсировать бурные реки, в которые за считанные часы превратились местные улицы.
Сообщается, что бились стеклянные окна и двери, заливало подвальные этажи домов. В общем, настоящий апокалипсис. К счастью, не очень продолжительный.
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