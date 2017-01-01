Вода странного цвета течёт из крана жителя поселка Глазуновка

Автор: дмитрий бедняков Дата публикации: 15:12

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34 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/189913

Вода из крана, которая, по словам мобильного репортёра, должна быть питьевой - совсем не пригодна для употребления в пищу. Об этом рассказывает житель посёлка Глазуновка, что в Орловской области.Дело в том, что жидкость окрасилась в довольно странный оранжевый цвет. "Такая вот "вода питьевая" течет из наших кранов! Ее не только нельзя употреблять в пищу, но и растения поливать страшно!" - пишет автор видео."Спасибо районной администрации и водоканалу за "чистую" воду! А еще удивляются, почему мы мало за воду платим, а за что, извините, платить? Впору с Вас деньги за такую воду брать!" - заключает местный житель.