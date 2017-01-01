Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вода странного цвета течёт из крана жителя поселка Глазуновка

Вода странного цвета течёт из крана жителя поселка Глазуновка

Автор:
дмитрий бедняков
Дата публикации:
15:12
  • 34
  • 0

Вода из крана, которая, по словам мобильного репортёра, должна быть питьевой - совсем не пригодна для употребления в пищу. Об этом рассказывает житель посёлка Глазуновка, что в Орловской области.

Дело в том, что жидкость окрасилась в довольно странный оранжевый цвет. "Такая вот "вода питьевая" течет из наших кранов! Ее не только нельзя употреблять в пищу, но и растения поливать страшно!" - пишет автор видео.

"Спасибо районной администрации и водоканалу за "чистую" воду! А еще удивляются, почему мы мало за воду платим, а за что, извините, платить? Впору с Вас деньги за такую воду брать!" - заключает местный житель.


  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

82 0
10.07 16:46 | PAREN
Рабочие повредили трубу высокого давления водопровода в центре Москвы
38 0
02.07 11:18 | luka178
Грязная вода течет из кранов в городе Горячий Ключ
76 1
02.07 22:25 | дмитрий бедняков
"Ливнёвая канализация" в посёлке Глазуновка Орловской области