Вода странного цвета течёт из крана жителя поселка Глазуновка
- Автор:
- дмитрий бедняков
- Дата публикации:
- 15:12
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Дело в том, что жидкость окрасилась в довольно странный оранжевый цвет. "Такая вот "вода питьевая" течет из наших кранов! Ее не только нельзя употреблять в пищу, но и растения поливать страшно!" - пишет автор видео.
"Спасибо районной администрации и водоканалу за "чистую" воду! А еще удивляются, почему мы мало за воду платим, а за что, извините, платить? Впору с Вас деньги за такую воду брать!" - заключает местный житель.
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