Третьяковская галерея расширила пешеходное пространство в Лаврушинском переулке
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 15:40
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Третьяковская галерея расширила пешеходное пространство в Лаврушинском переулке. Музей открыл внутренний двор, который соединил Лаврушинский и Малый Толмачевский переулки единым пешеходным маршрутом. Пройти во внутренний двор можно через ворота в инженерном корпусе со стороны Лаврушинского переулок, а выйти в Малый Толмачевский через проход между церковью Святителя Николая и зданием галереи. В ближайшее время внутреннюю территорию галереи планируется благоустроить, установить там лавочки и урны. Также двор станет площадкой для концертов и инсталляций.
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