Премьера ФК "Тосно" в Премьерлиге России по футболу

Автор: Leobr Дата публикации: 15:41

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В прошедшем Первенстве ФНЛ футбольный клуб "Тосно" досрочно завоевал путевку в Премьерлигу. И поскольку в этой пятилетке свой стадион команде из "Ленинградской области" (как называют черно-белых в титрах телерепортажей) пока не светит (тихвинский "Кировец" и новгородский "Электрон" малы даже по вместимости зрителей) - то пришлось арендовать им "зенитовский" стадион "Петровский". 15 июля 2017 года тосненцы принимали уфимцев. Формально уступив гостям 0 - 1 (ФК "Уфа" лишь годом старше тосненцев - создана всего 5 лет назад, но уже имеет свой 15-тысячный стадион и 7-е место в Премьерлиге соответственно) - по характеру игры ФК "Тосно" были даже более активными. Может эта неудача поможет не расслабиться перед питерским дерби - 30 июля встретятся здесь же ФК "Тосно" и ФК "Зенит" - нарушив сложившийся почему то стереотип "один город - одна команда". Сделают выводы с прошлой игры службы "Петровича" и сами болельщики - первые откроют больше касс а болельщики приедут заранее, как это сделали многочисленные новгородские гости. К службе безопасности и погоде вопросов не было :) . Предлагаю небольшой фоторепортаж.