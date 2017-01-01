Автомобиль на скорости врезался в столб на дороге в Астрахани
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:47
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Легковой автомобиль на скорости мчался по трассе, но в какой-то момент, как предполагают пользователи, посмотревшие эти кадры, водитель не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину развернуло на дороге несколько раз.
Сообщается, что столкновение произошло накануне вечером на пересечении улиц Николая Островского и Джона Рида. Информация о пострадавших - не уточняется.
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