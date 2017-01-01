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Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль на скорости врезался в столб на дороге в Астрахани

Автомобиль на скорости врезался в столб на дороге в Астрахани

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:47
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Серьёзная авария произошла на проезжей части в Астрахани. ДТП запечатлела на видео камера наблюдения.

Легковой автомобиль на скорости мчался по трассе, но в какой-то момент, как предполагают пользователи, посмотревшие эти кадры, водитель не справился с управлением и врезался в столб. От удара машину развернуло на дороге несколько раз.

Сообщается, что столкновение произошло накануне вечером на пересечении улиц Николая Островского и Джона Рида. Информация о пострадавших - не уточняется.
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