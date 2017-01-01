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Главная  /  Репортажи  /  Соколовское поселение Солнечногорского района тонет в мусоре

Соколовское поселение Солнечногорского района тонет в мусоре

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
02:02
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Соколовское поселение Солнечногорского района тонет в мусоре. Однако местная администрация не предпринимает ни каких мер, так как глава поселения запрещает своим сотрудникам расторгать контракт с недобросовестной мусоровывозящей компанией и обращаться в Госадмтехнадзор для привлечения подрядчика к ответственности.

Россия, Московская область, Солнечногорский район, деревня Лыткино

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