Соколовское поселение Солнечногорского района тонет в мусоре
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 02:02
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Соколовское поселение Солнечногорского района тонет в мусоре. Однако местная администрация не предпринимает ни каких мер, так как глава поселения запрещает своим сотрудникам расторгать контракт с недобросовестной мусоровывозящей компанией и обращаться в Госадмтехнадзор для привлечения подрядчика к ответственности.Россия, Московская область, Солнечногорский район, деревня Лыткино
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