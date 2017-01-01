Соколовское поселение Солнечногорского района тонет в мусоре

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 02:02

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Соколовское поселение Солнечногорского района тонет в мусоре. Однако местная администрация не предпринимает ни каких мер, так как глава поселения запрещает своим сотрудникам расторгать контракт с недобросовестной мусоровывозящей компанией и обращаться в Госадмтехнадзор для привлечения подрядчика к ответственности.

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/189922

Россия, Московская область, Солнечногорский район, деревня Лыткино