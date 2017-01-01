Восковой плющ, посевная гречиха и лён расцвели в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 19:37

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В Москве в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород, расцвёл восковой плющ, а в саду лекарственных трав расцвела посевная гречиха и лён. Восковой плющ представляет собой вечнозеленую лиану с одревесневающими побегами. Его листья овальные, темно-зеленые, блестящие, мясистые. Цветки ароматные, звёздчатые, как будто сделаны из воска (отсюда и название), собраны в зонтики. Цвет лепестков варьируется от белого до розового, верхушки пыльников (центральная часть цветка) винно-красные или тёмно-розовые. Растение цветет летом и осенью. В течение года возможно неоднократное цветение. В соцветии - до двадцати цветков, которые выделяют значительное количество сладкого нектара. Гречиха посевная – многим известное травянистое растение, высота которого около 1 метра, с прямыми и ветвистыми стеблями. Корневая система гречихи очень мощная, а корни имеют множество ветвей. Нижние листья расположены на коротких черешках, а верхние листья находятся в сидячем положении. Белые или красные цветки с простым околоцветником розового цвета, которые собраны в полузонтик, щиток или кисть, обладают пряным ароматом. Плод гречихи – орешки, у которых острые ребра, темно-серого или коричневого окраса. Орешки заключены в пленчатую оболочку. Чтобы получить крупу, плоды гречихи необходимо вызволить из оболочек при помощи специальной мельницы. Цветение гречихи начинается в июне и длится около месяца, а вот созревают плоды только к сентябрю. Бытует мнение, что гречиха появилась впервые в Индии, а сейчас уже с успехом её культивируют в Украине, европейской части России и в Беларуси. Лен – вид растения, которое является однолетним. Оно очень интересное и издавна используется людьми. Если говорить о том, к какому растению относится лен, то это семейство Льновые. Этот род насчитывает более ста видов. Например, альпийский, белый, головчатый, крупноцветковый, жилковатый и тонколистный. Конечно, наиболее распространен лен обыкновенным. Его еще называют прядильным. Так чем же примечателен лен? Высота растения доходит до 60 сантиметров. Листочки небольшие и узкие, а цветки, как правило, голубые, изредка розовые сложены в соцветия, называемые ложным зонтиком. Плоды растения – коробочки, в которых находится не более десяти семян. Лен – растение, цветущее с июня по август. Плоды созревают в сентябре. Биологи считают, что растение когда-то было завезено из Индии, ведь именно там появились первые льняные ткани. Однако этот факт очень спорный. По сути, нет точных фактов о происхождении растения. Лен как растение известен давно, и произрастает он в Канаде, США, Северной Европе, Турции, Индии, Закавказье. Только на территории России выращивают сорок разновидностей льна. Но наиболее распространен лен-долгунец и лен-кудряш. Первый вид выращивают исключительно для получения тканей, а второй – для масла.