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Два вида «Царицы ночи» совсем скоро порадуют посетителей Ботанического сада МГУ Аптекарский огород

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
19:36
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Два вида «Царицы ночи» совсем скоро порадуют посетителей Ботанического сада МГУ Аптекарский огород. На данный момент растения ещё спят. Сотрудники оранжереи сказали, уже на днях два вида царицы ночи должны распуститься. Специально для посетителей, Аптекарский огород продлит свою работу до 23:00. Селеницереус — кактус тропических лесов и побережья Центральной и Южной Америки. Он растет в лесах, на побережье, на скалах и как эпифит на деревьях. У него свисающие или стелющиеся ребристые стебли толщиной до 2,5 см. В природе они бывают длиннее. С тонких колючих побегов свисают жесткие воздушные корни. Селеницереус большую часть времени кажется непривлекательным. Кому понравится объемный клубок переплетенных побегов с колючками? Да и где отыскать для него место? В апреле на стеблях появляются бутоны. Сначала это крошечные пушистые шарики, которые постепенно увеличиваются в размерах, а затем оформляются в крупные бутоны. Наконец, перед закатом солнца, происходит чудо: раскрывается огромный белый цветок с бесчисленными лепестками и золотистыми чашелистиками. Диаметр его до 35 см! Комната наполняется ванильно-медовым ароматом. К утру цветок увядает.

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