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Главная  /  Репортажи  /  В Мордовию после нескольких дней жары пришел сильный дождь с ураганным ветром

В Мордовию после нескольких дней жары пришел сильный дождь с ураганным ветром

Автор:
Валентин Ерочкин
Дата публикации:
19:54
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На Мордовию после нескольких дней жары пролился сильный дождь с ураганным ветром

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