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Теплая и облачная погода в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:23
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В столице тепло и облачно было целый день. Местами шел кратковременный дождик.

  • 22
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