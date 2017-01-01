Строительство панорамного павильона для архитектурного макета Москвы на ВДНХ
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 17.07 22:09
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Павильон «Макет Москвы» будет состоять из двух частей: овала с фасадным панорамным остеклением и внутреннего зала для архмакета.
Помимо обзорной галереи, огибающей зал архмакета по периметру, в павильоне будет создана экспозиционная зона для проведения лекций, мастер-классов и воркшопов. Здесь разместят медиастенды с тематическими исследованиями и интерактивные экраны для демонстрации архитектурного макета, а также зоны отдыха. Площадь павильона составит 1230 кв. м. Внутренний зал позволит экспонировать интерактивный макет по мере его увеличения.
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