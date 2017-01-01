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Строительство панорамного павильона для архитектурного макета Москвы на ВДНХ

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17.07 22:09
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В конце 2017 года на ВДНХ откроется панорамный павильон, в котором разместят архитектурный макет Москвы. Строительство павильона идёт полным ходом.

Павильон «Макет Москвы» будет состоять из двух частей: овала с фасадным панорамным остеклением и внутреннего зала для архмакета.

Помимо обзорной галереи, огибающей зал архмакета по периметру, в павильоне будет создана экспозиционная зона для проведения лекций, мастер-классов и воркшопов. Здесь разместят медиастенды с тематическими исследованиями и интерактивные экраны для демонстрации архитектурного макета, а также зоны отдыха. Площадь павильона составит 1230 кв. м. Внутренний зал позволит экспонировать интерактивный макет по мере его увеличения.

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