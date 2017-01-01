Святые мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге

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47 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/189942

Сегодня, 17 июля 2017 года, святые мощи Николая Чудотворца находятся в Санкт-Петербурге в Свято-Троицком соборе при Александро-Невской лавре.Паломничество к мощам занимает 6 часов. Очередь начинается на Тележной улице, идёт вдоль набережной реки Монастырки к Свято-Троицкому собору. Организация мероприятия не на высшим уровне. Народу очень много, проходы узкие. На всём протяжении очереди нет не одной скамейки, а стоять на ногах пришлось шесть часов. На подходе к собору, в самом соборе образовалась давка. Люди стояли плотно прижавшись друг к другу в течении 40 мин, медленно, медленно продвигаясь к мощам.Я и рядом стоящие стояли на последнем издыхании. Много людей просто ушло. При мне мужчина занимал очередь для своей престарелой матери, но его маму в очередь не допустили, а отправили в конец очереди.Порадовало только то, что туалеты были на всём протяжении очереди.Николай Чудотворец считается покровителем мореплавателей, у православных является одним из самых почитаемых. Часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из Базилики, Итальянского города Бари в Россию. И все желающие могут приложиться к мощам Николая Чудотворца вплоть до 28 июля.Санкт-Петербург, Александро-Невская лавра, Свято-Троицкий собор