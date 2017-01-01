Золотая вода в посёлке Юрино Республики Марий Эл
- Автор:
- atlantida123
- Дата публикации:
- 01:30
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- 29
Проблема в том, что жители платят за воду космические цены. Таких цен нигде в России нет. После обращения мне прислали вот эти бумаги. Хотя я просил обосновать разумность такой цены в 63 рубля за куб воды. И это еще притом, что вода у нас своя в поселке, людей просто обворовывают. Основной процент населения это старики. На сколько я знаю, обычно в районах ком. услуги дешевле чем в обл.центрах. Но только не в нашем случае. В Йошкар-Оле платят за куб 15 руб против наших 63. Вот какая золотая вода бежит с крана жителей посёлка Юрино Республики Марий Эл.Республика Марий Эл, п. Юрино
- 29
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