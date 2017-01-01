Золотая вода в посёлке Юрино Республики Марий Эл

Автор: atlantida123 Дата публикации: 01:30

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Проблема в том, что жители платят за воду космические цены. Таких цен нигде в России нет. После обращения мне прислали вот эти бумаги. Хотя я просил обосновать разумность такой цены в 63 рубля за куб воды. И это еще притом, что вода у нас своя в поселке, людей просто обворовывают. Основной процент населения это старики. На сколько я знаю, обычно в районах ком. услуги дешевле чем в обл.центрах. Но только не в нашем случае. В Йошкар-Оле платят за куб 15 руб против наших 63. Вот какая золотая вода бежит с крана жителей посёлка Юрино Республики Марий Эл.

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/189943

Республика Марий Эл, п. Юрино