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Главная  /  Репортажи  /  Золотая вода в посёлке Юрино Республики Марий Эл

Золотая вода в посёлке Юрино Республики Марий Эл

Автор:
atlantida123
Дата публикации:
01:30
  • 29
  • 0

Проблема в том, что жители платят за воду космические цены. Таких цен нигде в России нет. После обращения мне прислали вот эти бумаги. Хотя я просил обосновать разумность такой цены в 63 рубля за куб воды. И это еще притом, что вода у нас своя в поселке, людей просто обворовывают. Основной процент населения это старики. На сколько я знаю, обычно в районах ком. услуги дешевле чем в обл.центрах. Но только не в нашем случае. В Йошкар-Оле платят за куб 15 руб против наших 63. Вот какая золотая вода бежит с крана жителей посёлка Юрино Республики Марий Эл.

Республика Марий Эл, п. Юрино

  • 29
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Комментарии (0)

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