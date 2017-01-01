Сразу двумя цветущими цветками порадовала посетителей "Аптекарского огорода" виктория амазонская

Автор: Uwis Дата публикации: 01:55

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Почти каждый день директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм проверяет готовность самой большой кувшинки в мире виктории амазонской к фееричному цветению. Сегодня, по случаю одновременного раскрытия двух цветков, была проведена небольшая фотосессия для Instagram и сделан вердикт: виктория почти наверняка распустится 18 июля после 15 часов и, скорее всего, опять двумя цветками.