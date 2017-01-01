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Главная  /  Репортажи  /  Пшеничное поле заколосилось на переходе от Манежной площади к площади Революции

Пшеничное поле заколосилось на переходе от Манежной площади к площади Революции

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:09
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Арт-композиция «Русское поле» украсит площадку на переходе от Манежной площади к площади Революции на время фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Ее создали по мотивам работ передвижников и французских импрессионистов. Москвичи и гости города увидят прямо у стен Кремля клумбы с золотой пшеницей и голубыми васильками. А в последний день пройдет сбор урожая: пшеницу свяжут в снопы. В этом году летний фестиваль посвящен сладостям и цветам. Посетители площадки на переходе от Манежной к Площади Революции смогут оценить работу кондитеров, а под руководством многократного чемпиона мира по кондитерскому искусству Елены Шрамко — самостоятельно создать букеты из тончайших карамельных нитей.

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