На станции метро «Маяковская» состоялась премьера фильма «Игра престолов 7»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 07:21

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В ночь на 18 июля, на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии состоялась премьера фильма «Игра престолов 7». В вестибюле гостей встречали нарядившиеся актёры из популярного фильма, а на платформе музыканты из проекта «Музыка в метро» сыграли всеми известные мелодии. На станции собрались все зрители, чтобы посмотреть новый сезон «Игра престолов 7». Все билеты были разыграны в социальной сети Московского метро. Интервью: Роман Латыпов - первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.