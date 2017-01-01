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На станции метро «Маяковская» состоялась премьера фильма «Игра престолов 7»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
07:21
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В ночь на 18 июля, на станции метро «Маяковская» Замоскворецкой линии состоялась премьера фильма «Игра престолов 7». В вестибюле гостей встречали нарядившиеся актёры из популярного фильма, а на платформе музыканты из проекта «Музыка в метро» сыграли всеми известные мелодии. На станции собрались все зрители, чтобы посмотреть новый сезон «Игра престолов 7». Все билеты были разыграны в социальной сети Московского метро. Интервью: Роман Латыпов - первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.

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