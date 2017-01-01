Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Благоустройство территории у станции метро "Водный Стадион" в Москве

Благоустройство территории у станции метро "Водный Стадион" в Москве

Автор:
PAREN
Дата публикации:
17:04
  • 18
  • 0

У станции метро "Водный Стадион" проводят благоустройство. В том числе меняют старую плитку на новую.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
19:05 | tim777
В столицу пришло умеренное лето без жары
44 0
09:39 | PAREN
"Назад в детство": необычная площадка установлена на севере Москвы
20 0
16:56 | Artem_077
Ход работ по благоустройству Тверской улицы в Москве