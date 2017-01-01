Искитим после дождей превратился в Атлантиду
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 15:36
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При этом, как рассказывает местный житель, на улице совсем недавно проводили ремонт, который не прошёл проверку погодой: "Как писали в прессе, на ремонт дорог перед 300-летием города выделили 72 млн.рублей. Но прошёл сегодня серьёзный дождь и весь ремонт всплыл. На фото видно куски асфальта , который уложили в июне месяце," - пишет автор видео.
"И так каждый раз, когда в городе дождь. Это не город, это Атлантида!" - заключает мобильный репортёр.
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