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Искитим после дождей превратился в Атлантиду

Автор:
Аноним
Дата публикации:
15:36
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В большое плавание ушёл маленький город Искитим, что в Новосибирской области. По словам мобильного репортёра, после обильного дождя улицы ушли под воду, машины утонули, а дороги размыло.

При этом, как рассказывает местный житель, на улице совсем недавно проводили ремонт, который не прошёл проверку погодой: "Как писали в прессе, на ремонт дорог перед 300-летием города выделили 72 млн.рублей. Но прошёл сегодня серьёзный дождь и весь ремонт всплыл. На фото видно куски асфальта , который уложили в июне месяце," - пишет автор видео.

"И так каждый раз, когда в городе дождь. Это не город, это Атлантида!" - заключает мобильный репортёр.

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