"Весёлую" разметку нарисовали в Анжеро-Судженске (ВИДЕО)
- Автор:
- Артём Журбенко
- Дата публикации:
- 15:24
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"Разбитые дороги, или дорожники с юмором," - так описывает ситуацию, свидетелем которой стал автомобилист в Анжеро-Судженске.Здесь, по словам мобильного репортёра, дорожники подошли к ремонту проезжей части и нанесению разметки явно с юмором. Который, увы, вряд ли будет оценён водителями.
Кадры, как сообщает автор видео, сделаны на трассе между п. Красная Звезда и п. Турат в Кемеровской области.
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