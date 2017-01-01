"Весёлую" разметку нарисовали в Анжеро-Судженске (ВИДЕО)

Автор: Артём Журбенко Дата публикации: 15:24

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"Разбитые дороги, или дорожники с юмором," - так описывает ситуацию, свидетелем которой стал автомобилист в Анжеро-Судженске.

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52 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/189954

Здесь, по словам мобильного репортёра, дорожники подошли к ремонту проезжей части и нанесению разметки явно с юмором. Который, увы, вряд ли будет оценён водителями.Кадры, как сообщает автор видео, сделаны на трассе между п. Красная Звезда и п. Турат в Кемеровской области.