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Светофор с необычным режимом работы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:22
  • 35
  • 1

Светофор горит постоянно зелёным сигналом, при этом показывает 0 секунд до завершения.

  • 35
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    15:35
    Ничего там необычного нет. Просто поворот транспорта с Нового Арбата отменен с прошлого года и светофор там регулирует движение только пешеходов. Формально его не стали убирать.
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