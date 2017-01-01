Жители Ижевска просят признать ветхий дом на улице Ухтомского аварийным

Автор: Сергей Чеботарь Дата публикации: 15:04

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По словам местного жителя, дом рушится на глазах, но помещение не признают аварийным. Подробнее - в репортаже мобильного репортёра.

в Ижевске это не аварийный дом-проще отдать застройщику чем признать аварийным. Фотогалерея

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/189983

Я, жена и дочь трёх лет имеем статус малоимущих в Ижевске и состоим на очереди № 644 на улучшение жилищных условий Сейчас мы живем в многоквартирном бараке на 4 семьи на улице Ухтомского 4: два собственника, заключивших договор с застройщиком, и 2 семьи в муниципальных квартирах. У нас 11 кв жилых, включая кухню (если ее так можно назвать - тут же умывальник, тут же биотуалет).Мы много раз обращались в Администрацию, рассказывали о проблемах с бараком, но от них идут одни стандартные отписки и направления в другие ведомства, хотя муниципалитет является собственниками дома. Дом находится в аварийном состоянии, но признавать его аварийным не хотят и, чтоб не решать эту проблему, спихивают нас застройщику. Где сказали, что в случае отказа от их условий - нас отправят в маневренный фонд.У барака прогнившее основание дома, то есть первые снизу бревна рыхлые, перекошенные стены, подполье и печь на подпорках, выпирающие бревна из стен - как с наружной так и с внутренней. Печь находится в критическом состоянии и далеко не соответствует пожарной безопасности. Вряд ли еще топить можно - обваливается. Сейчас обогрев квартиры и сушка белья ребенка на электрическом обогревателе.Два года просил сделать печь, на что был один ответ - печников нет, делайте за свой счет, либо сами. И другого отопления у нас нет, вода с колонки. Крыша местами начинает течь. Ребенок постоянно болеет - и это может подтвердить лечащий врач, так как из подполья идет сырость и холод, а помещение не может проветриваться, так как окна вынужденно запечатаны клеенкой. В результате, в квартире постоянно спертый запах и т.д.Мы не знаем, что было до 2010 г., но далее и по сей день никакого обслуживания дома не производилось совсем. Попытались сами написать заявление в администрацию на комиссию о признании дома аварийным. Откуда нас направили собирать документы и уже в БТИ пояснили, что такая услуга стоит 18 000 рублей. По многочисленным обстоятельствам нам не собрать такую сумму. Вот и вывод -пока не рухнет не будет аварийным .