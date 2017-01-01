Стройка "нависла" над жилым домом в Улан-Удэ
- Автор:
- o1eg1962
- Дата публикации:
- 15:57
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"Произошёл попросту захват придомовой территории," - уверен автор этого видео из Улан-Удэ.
По словам мобильного репортёра, в городе ведётся незаконная стройка - всего лишь в 10 метрах от жилого дома. "Ведется возведение пристроя библиотеки с нарушением всех правил техники безопасности, нарушаются строительные правила, кран "ходит" прямо над нашими окнами, который может упасть на дом. Это захват придомовой территории," - пишет автор видео.
Житель писал в прокуратору, прокурору Петрову, "который ничего не сделал, сказав, что стройка законна". По словам местного жителя, здание планируется возвести в 9 этажей, "которое при землетрясении может рухнуть на наш дом (землетрясение может достигнуть 9 баллов)".
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