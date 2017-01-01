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Главная  /  Репортажи  /  Стройка "нависла" над жилым домом в Улан-Удэ

Стройка "нависла" над жилым домом в Улан-Удэ

Автор:
o1eg1962
Дата публикации:
15:57
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"Произошёл попросту захват придомовой территории," - уверен автор этого видео из Улан-Удэ.

По словам мобильного репортёра, в городе ведётся незаконная стройка - всего лишь в 10 метрах от жилого дома. "Ведется возведение пристроя библиотеки с нарушением всех правил техники безопасности, нарушаются строительные правила, кран "ходит" прямо над нашими окнами, который может упасть на дом. Это захват придомовой территории," - пишет автор видео.

Житель писал в прокуратору, прокурору Петрову, "который ничего не сделал, сказав, что стройка законна". По словам местного жителя, здание планируется возвести в 9 этажей, "которое при землетрясении может рухнуть на наш дом (землетрясение может достигнуть 9 баллов)".

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