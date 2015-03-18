Ход строительства развлекательного парка "Остров мечты" в Нагатинской пойме

Автор: denis947 Дата публикации: 17:04

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99 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/189992

Ход строительства развлекательного парка "Остров мечты". Детский парк развлечений «Остров мечты» возводится на территории Нагатинской поймы на юге Москвы. Парк раскинется на площади около 100 гектаров. Его поделят на десять тематических зон с 40 разнообразными развлечениями для взрослых и детей.В самом его центре под гигантским стеклянным куполом откроется всесезонный крытый парк развлечений - крупнейший в Европе и Азии. Его площадь сопоставима с размерами 25 футбольных полей. Завершение строительства и открытие парка запланировано на сентябрь 2018 года.