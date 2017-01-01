Второй этап соревнований по боевому развертыванию прошёл на северо-востоке столицы

40

40 0

18 июля на территории пожарно-спасательной части № 73 собрались пожарные автоцистерны со всего Северо-Восточного округа столицы. Огнеборцы приняли участие во втором этапе подготовки к Чемпионату Москвы по боевому развёртыванию, посвященного памяти пожарных и спасателей погибших при исполнении служебного долга. По сигналу огнеборцы собирали сложную линию из нескольких пожарных рукавов и поднимались с двумя пожарными стволами на учебную башню по специальным лестницам. Затем в рукава подавали воду. Время фиксировалось по появлению воды из обоих стволов. На первый взгляд, ничего сложного, но жюри следило за каждой деталью: рукава должны быть определенного диаметра, закреплены специальными рукавными задержками и многие другие тонкости, которые обычные люди не замечают. Жюри даже добавляло штрафное время за неисправность пожарно-технического оборудования. В итоге, 1 место заняла 59 пожарно-спасательная часть; 2 место – 73 пожарно-спасательная часть, 3 место – 23 пожарно-спасательная часть.