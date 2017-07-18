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Упавший фонарный столб парализовал движение троллейбусов на Люблинской улице

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:15
  • 92
  • 1

Вечером 18 июля на юго-востоке Москвы, напротив дома №66 по Люблинской улице упал фонарный столб. Из-за аварии, движение троллейбусов №50 и №74 было парализовано, также образовалась автомобильная пробка. Столб упал прям на троллейбусные провода. Водителям приходилось объезжать аварийный участок по встречной полосе. На место ЧП прибыли аварийные бригады, сотрудники ГИБДД и МЧС. Экстренные службы города незамедлительно приступили к работам, чтобы в кратчайшее время устранить аварию. Запущены несколько автобусов по трассе следования троллейбусов. Все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 92
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    17:43
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:39 http://www.mskagency.ru/materials/2686966 18.07.17
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