Упавший фонарный столб парализовал движение троллейбусов на Люблинской улице

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17:15

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Вечером 18 июля на юго-востоке Москвы, напротив дома №66 по Люблинской улице упал фонарный столб. Из-за аварии, движение троллейбусов №50 и №74 было парализовано, также образовалась автомобильная пробка. Столб упал прям на троллейбусные провода. Водителям приходилось объезжать аварийный участок по встречной полосе. На место ЧП прибыли аварийные бригады, сотрудники ГИБДД и МЧС. Экстренные службы города незамедлительно приступили к работам, чтобы в кратчайшее время устранить аварию. Запущены несколько автобусов по трассе следования троллейбусов. Все обстоятельства случившегося выясняются.